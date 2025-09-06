Pietro Lombardi versichert Söhnen: «Ihr könnt immer auf Papa zählen»

Sarah Engels spricht über mögliche Musikkarriere für Alessio und Solea

Während Pietro Lombardi am Freitagabend mit Sohn Alessio bei Ed Sheeran feierte, war Ex–Frau Sarah Engels (32) in der «NDR Talk Show» zu Gast. Dort erzählte sie, dass sowohl Alessio als auch ihre Tochter Solea (3) aus ihrer zweiten Ehe «supermusikalisch» seien, gerne tanzen und singen würden. Deshalb liege eine Karriere im Showbusiness nah. Doch dies sieht sie offenbar mit gemischten Gefühlen. Grundsätzlich wolle sie ihre Kinder natürlich «immer in ihren Träumen bestärken». Jedoch wisse sie auch um die «gefährliche Seite» des Business und trage Sorge, ob eine solche Karriere nicht auch schief gehen könne. «Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht doch einen anderen Weg gibt, der da kommt.» Aber es sei ja zum Glück auch noch etwas Zeit, bis ihre Kinder das entsprechende Alter haben.