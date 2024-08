Pietro Lombardi wird wohl ungeduldig: Wo bleibt sein neuer Sohn?

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa (28), erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind – mit Betonung auf «warten». Denn der Papa wird offenbar langsam etwas ungeduldig. Er veröffentlichte am 20. August einen Clip bei Instagram, in dem seine Laura bei einer Untersuchung zu sehen ist. «Wann kommt mein Sohn endlich?», fragt Lombardi mit einem Lachen in einer Story.