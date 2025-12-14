Pietro Lombardi wird Zweiter: «Muuhnika» gewinnt «The Masked Singer»

Pietro Lombardi und Amira Aly gehen leer aus

Sein Inkognito ebenfalls nicht lange wahren, konnte der Zweitplatzierte «Rave–ioli». Dahinter steckte niemand Geringerer als Pietro Lombardi (33), der nach Meinung der Jury die kräftigste Stimme im Teilnehmerfeld hatte. Gast–Jurorin Beatrice Egli (37) schwärmte von seinen Entertainer–Qualitäten. Nach seiner Enttarnung gab der Sänger aber selbstkritisch zu, dass er seine Stimme einfach nicht habe verstellen können. Auf Instagram zeigte sich Lombardi als fairer Verlierer und gratulierte der Siegerin: «Meltem hat verdient gewonnen, sie hat das Kostüm super gefühlt.»