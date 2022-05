Pietro Lombardi zeigt sich oberkörperfrei: «Ich bin dick»

Bereits Ende März hatte der «DSDS»-Sieger von 2011 seinen Fans mitgeteilt, dass er unzufrieden mit seinem Körpergewicht sei. Auf Instagram verriet er: «Ich bin wirklich in meinem Leben noch nie so dick gewesen. Ich habe so krass zugenommen.» Dem Text in seiner Story zufolge wog der Sänger zu diesem Zeitpunkt 106 Kilo - für ihn «kein Zustand» mehr. 2020 konnte Pietro Lombardi bereits 20 Kilo abnehmen. Im September 2021 hatte er dann ebenfalls in den sozialen Medien verraten, dass er in den vergangenen Monaten 20 Kilo zugelegt habe.