Pietro Lombardi zum «DSDS»-Aus: «Alle guten Dinge gehen einmal vorbei»

Pietro Lombardi (30) hat dem Format viel zu verdanken, er ging 2011 als «DSDS»-Gewinner hervor und startete danach eine erfolgreiche Musikkarriere. Zudem war er in der 16. und 17. Staffel Teil der Jury. «Ich bin ein ‹DSDS›-Kind und daher schon ein wenig traurig darüber, dass ‹DSDS› zu Ende geht», sagt der 30-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Alle guten Dinge gehen einmal vorbei, aber wer weiss, was uns noch erwartet.»