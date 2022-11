Ob sich das bis zur Geburt des gemeinsamen Kindes ändert? «Zur Not, wenn die Wehen kommen, muss meine Frau in den sauren Apfel beissen» und selbst zum Krankenhaus fahren, scherzt der Musiker. Vor rund zwei Monaten hatte das Paar, das seit wenigen Tagen auch verlobt ist, verkündet, erstmals gemeinsam Eltern zu werden. Lombardi wird also noch eine ganze Weile sachte mit dem Gaspedal umgehen müssen, wenn er seine Laura wirklich selbst in die Klinik fahren will.