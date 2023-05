«Wer ist der Mann?» Pietro Lombardi ohne Kappe

Dazu teilte sie ein Schwarz-Weiss-Bild mit ihr, Pietro Lombardi und dem Baby am Taufbecken. Der Sänger trägt in der Kirche ausnahmsweise nicht seine obligatorische Kappe. Für Fans sorgte dieser seltene Anblick für augenzwinkernde Irritationen. «Ich wollte gerade fragen, welcher Mann da mit am Taufbecken steht», schrieb eine Followerin.