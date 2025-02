Pietro Lombardis Zoff eskaliert: Anwaltspost von Sarah Engels?

«Eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf, an die Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, mit ihm Hausaufgaben macht, mit ihm einkaufen geht, alles. Die ihn liebt wie ein eigenes Kind», wendet sich der fassungslose Sänger in dem Clip direkt an seine Ex–Frau und dann an seine Follower: «Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also, nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht.» Der Musiker werde anwaltlich dagegen vorgehen, deutet er an.