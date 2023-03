«Pig» im Free-TV: Nicolas Cages beste Schauspielleistung seit Jahren

Doch ein Film stach zuletzt heraus: In «Pig» von 2021, der auf den ersten Blick zwar wie ein weiterer B-Movie im Lebenslauf von Cage wirkt, lieferte er die beste Schauspielleistung seit seiner Oscar-Performance in «Leaving Las Vegas» von 1995 ab. Nun feiert das ungewöhnliche Drama seine Free-TV-Premiere, allerdings auf dem wohl ungünstigsten Sendeplatz der TV-Geschichte: Um 1:05 Uhr in der Nacht bei RTLzwei. Wer die Augen bis dahin aufhalten kann, wird mit einem rührenden wie psychologisch tiefgründigen Drama belohnt.