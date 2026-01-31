Ping-Pong, Sturmhöhen - der letzte Schrei? Die Kinotipps im Februar

Zurück zu den Wurzeln – so lässt sich die Ausrichtung des siebten «Scream»–Teils zusammenfassen. Viel blieb den Machern auch nicht übrig, nachdem sich die beiden Hauptdarstellerinnen der zwei vorangegangenen Ausgaben, Jenna Ortega und Melissa Barrera, mal mehr und mal weniger freiwillig aus dem Franchise verabschiedet haben. Ob die Rückkehr der alten Heldin aber genug ist, um exakt 30 Jahre nach dem Original dem Slasher–Genre neues Leben einzuhauchen? In Hollywood glaubt man jedenfalls fest daran, angeblich befindet sich auch schon ein achter Teil mit Campbell als Ghostface–Nemesis Sydney in der Mache. Auch 2026 wird also voraussichtlich nicht der letzte Schrei erfolgen.