Im Sommer 2023

Pink besucht auf Europatour vier deutsche Städte

Ab dem 28. Juni 2023 heisst es auch in Deutschland wieder: «So what? I'm still a rock star!», denn Pink kommt in die Bundesrepublik! Die US-Sängerin gibt hierzulande Konzerte in vier Städten, für die sich ihre Fans schon bald um Tickets reissen werden.