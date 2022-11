Pink glänzt mit der ganzen Familie auf dem roten Teppich

Pink (43) brachte ihre ganze Familie zur Verleihung der American Music Awards (AMA) in Los Angeles mit. Die in Schwarz-Gold gekleidete Sängerin posierte vor der Show am Sonntag auf dem roten Teppich mit ihrem Mann Carey Hart (47). Zwischen den beiden standen die gemeinsamen Kinder, Tochter Willow (11) und Sohn Jameson (5).