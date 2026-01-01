Pink hat im Krankenhaus ins neue Jahr gefeiert

Sie hoffe und bete, dass jeder Mensch die Möglichkeit habe, solche Entscheidungen für sich selbst zu treffen, heisst es weiter. «Ich weiss, dass das für manche keine Realität ist», räumte sie ein. Für das neue Jahr nahm sich die Künstlerin vor, sich dafür einzusetzen, dass andere Menschen ebenfalls solche Entscheidungen treffen können. «Lasst uns keine Angst haben, auf uns und andere zu achten», appellierte Pink an ihre Follower. Zum Abschluss ihrer herzlichen Nachricht wünschte sie allen: «Frohes neues Jahr, und mögt ihr mehr Freude als Leid erfahren, mehr Sonnenschein als Regen, mehr Liebe als Hass.»