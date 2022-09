«Pinocchio», «Witcher» und Co.: Spektakuläre Ankündigungen von Netflix

Die grössten Film-Ankündigungen

Die Starttermine für zwei besondere Krimi-Fortsetzungen stehen zwar schon länger fest, wurden aber der Vollständigkeit halber noch einmal beim Tudum-Event genannt: «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) ist ab dem 4. November in «Enola Holmes 2» wieder als Sherlock Holmes' (Henry Cavill) kleine Schwester zu sehen. «Glass Onion: A Knives Out Mystery», der zweite Teil des Krimis «Knives Out - Mord ist Familiensache» (2019), ist ab dem 23. Dezember bei Netflix verfügbar. Mit dabei ist erneut Daniel Craig (54) als Privatdetektiv Benoit Blanc.