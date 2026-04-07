Pippa Middleton hat Ärger mit Millionen-Anwesen

Die Ramblers Association macht in ihrer Argumentation keinen Hehl daraus, worum es ihr grundsätzlich geht. «In ganz Grossbritannien mangelt es den Menschen in weniger wohlhabenden Gemeinden häufiger an sicheren, gut zugänglichen Wegen, die sie mit Grünflächen in der Nähe ihres Wohnortes verbinden. Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch ungesund. Und es verschärft die bestehenden Ungleichheiten in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden», heisst es in einem Statement des Vereins. Tom Platt von der Organisation ergänzt: «Lokale Wege sind Lebensadern. Sie verbinden Menschen mit Grünflächen, frischer Luft und besserer Gesundheit.»