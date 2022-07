Middleton und ihr Ehemann James Matthews (46) halten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Auch die Schwangerschaft wurde nicht bekannt gegeben, allerdings sah man Middleton auf mehreren Veranstaltungen in den letzten Monaten mit einem deutlichen Babybauch. Zuletzt beim Jubiläumskonzert am 4. Juni zu Ehren von Queen Elizabeth II. (96) am Buckingham Palast.