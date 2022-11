Die australische Fotografin Emma Summerton (52) hat den Pirelli-Kalender 2023 unter dem Thema «Love Letters to the Muse» realisiert. Die Präsentation fand nun in Mailand im Museum für zeitgenössische Kunst Pirelli HangarBicocca statt. Summerton hat die 49. Ausgabe des Kalenders ihren Musen gewidmet. Das heisst all den Frauen, die für sie als Künstlerin und als Person auf ihrer Suche nach Inspiration ein Leitbild waren und sie auf ihrem Weg und in ihren Entscheidungen begleiteten, wie es in einer Mitteilung heisst.