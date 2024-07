Pirelli Kalender: Der Fotograf für die neue Ausgabe steht fest

Wird es wieder viel Haut zu sehen geben?

Der Clip, der etwa auf der Instagramseite des Fotografen und von Pirelli veröffentlicht wurde, zeigt ein Telefonat des Fotografen mit Stylistin Tonne Goodman. Nachdem Ethan James Green sie fragt, was sie von einem Pirelli–Shooting halte, erklärt sie darin: «Es geht nicht darum, was sie tragen werden, sondern darum, was sie nicht tragen werden ...» Damit werde eine Rückkehr zur Sinnlichkeit angekündigt, teilte Pirelli in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurden die Bilder für die zwölf Kalendermonate bereits im Mai und Juni in den Florida Keys aufgenommen.