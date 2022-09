Am 28. September startet auf dem Streamingdienst Disney+ die Miniserie «Pistol». Oscarpreisträger Danny Boyle (65, «Trainspotting») erzählt in sechs Episoden die wahre Geschichte der Sex Pistols, der womöglich einflussreichsten Punk-Band überhaupt. Neben Aufstieg und Fall der Anarcho-Band, die lediglich von 1975 bis 1978 Bestand hatte, geht es in «Pistol» in einem weiteren Sinne auch um das verschlafene England der späten 1970er Jahre sowie eine der grössten Revolutionen der Musikgeschichte.