Eine Geschichte aus dem wahren Leben

Regisseur Sohn, der auch am Drehbuch mitwirkte, konnte in die Geschichte von «Elemental» zahlreiche eigenen Erfahrungen miteinfliessen lassen. Er wuchs im New Yorker Viertel Bronx auf, seine Eltern kamen als koreanische Einwanderer in die USA. Im Gespräch mit «Variety» fasste er seine Erlebnisse von damals zusammen: «Als Kind habe ich nicht wirklich verstanden oder wertgeschätzt, was es bedeutet, ein Einwanderer zu sein.» Erst später habe er erkennen können, wie sehr seine Eltern geschuftet haben, um «mir und meinem Bruder unsere Leben ermöglichen zu können».