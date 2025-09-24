Pixel 10: So schlägt sich Googles neues Smartphone

Das 6,3–Zoll–«Actua»–OLED–Display liefert bis zu 120 gestochen scharfe Bilder pro Sekunde und eine Spitzenhelligkeit, die bei Sonne wirklich überzeugt. Hier lässt das Pixel 10 die meisten Smartphones auf dem Markt hinter sich. Die Pro–Geräte setzen noch eins drauf: grösseres Panel beim Pro XL und sogar noch ein bisschen mehr Leuchtkraft. Letztere ist mittlerweile so stark (bis zu 3.300 Nits), dass es schwierig ist, überhaupt Szenarien zu finden, bei denen es hell genug ist, um die Displays an ihre Grenzen zu bringen. Ein besonderes Lob verdient Google dafür, dass die Displays der Geräte leicht austauschbar sind und sie dadurch reparierbarer werden.