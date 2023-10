Pixel 8: Das kann Googles neues Smartphone

Photogrammetrie in Videos? Google stellt das in Aussicht

Zum anderen erfährt Googles hauseigener Tensor–Chip ein weiteres Update. Mit der dritten Generation will der Konzern seine KI–Möglichkeiten weiter vertiefen, was in der Praxis vor allem bei zwei Anwendungen eine grosse Rolle spielen wird: Neu kommt ein Feature, das analog zum Foto–Tool «Magic Eraser» dazu in der Lage ist, Störgeräusche aus Audiodateien zu entfernen. Am meisten gespannt darf man aber auf die Resultate sein, die das neue Kamera–System in Sachen Video liefert. Google bringt seinen Fotoalgorithmus nämlich zu den Videos und verspricht die bis dato beste Videoqualität aller Smartphones – allerdings erst «später dieses Jahr», bislang ist das «Video Boost»–Feature nur angekündigt.