Plan für Italien-Reise steht: König Charles will kranken Papst treffen

Vor dem auf den 8. April terminierten Treffen soll der König bereits einen privaten Brief an Papst Franziskus geschrieben haben. Darin habe er dem Pontifex laut «People» gute Genesung gewünscht. Die beiden Männer trafen sich bereits zweimal – in den Jahren 2017 und 2019. Für Charles wäre es jetzt das erste Mal, dass er dem Papst als König begegnet, weshalb britische Medien von einem «historischen Treffen» sprechen.