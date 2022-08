«Plane Face»: So schwillt das Gesicht im Flugzeug nicht an

Statt frisch und belebt in den Urlaub zu starten, steigen wir nach einem langen Flug am Zielort meist etwas zerknautscht aus dem Flieger - die Rede ist vom sogenannten «Plane Face», also «Flugzeuggesicht». Die trockene Luft an Bord und der niedrige Luftdruck sorgen dafür, dass die Haut schnell dehydriert, und das auch schon auf Kurzstreckenflügen.