Jennifer Lopez soll im Mittelpunkt stehen

«Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass alle Aufmerksamkeit auf ihr liegt», zitiert die Promiseite eine nicht näher genannte Quelle. Die Feierlichkeiten sollen laut «Page Six» am Freitagabend mit einem «Probe-Dinner» starten. Am Samstag soll dann die eigentliche Zeremonie folgen. Ein Barbecue und ein Picknick am Sonntag runden das Wochenende ab.