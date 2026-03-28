Planen Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi Umzug in die USA?

Flucht vor dem Problem «Andrew und Sarah»?

Ein wesentlicher Faktor für die Überlegungen ist die Befürchtung, in Grossbritannien zur Zielscheibe für die Verfehlungen ihrer Eltern zu werden. «Das Gefühl ist, dass sie in Grossbritannien nur wie Freiwild dasitzen werden, denn seien wir ehrlich: Das Problem mit Andrew und Sarah wird nicht verschwinden», zitiert die «Daily Mail» eine Quelle. Da die polizeilichen Ermittlungen gegen Andrew andauern und ein langwieriger Prozess droht, wird die Belastung für die Schwestern kaum abnehmen.