Plant Céline Dion ein Abschiedskonzert?

Ihre Doku erscheint am 25. Juni

Ihre gesundheitlichen Probleme werden in der Doku «I Am: Celine Dion» gezeigt, die ab dem 25. Juni auf Amazon Prime Video verfügbar sein soll. In einer Pressemitteilung hiess es, dass der Film auch «ein Liebesbrief an ihre Fans» sei. Ein kürzlich erschienener Trailer zeigt bewegende Momente. Sie sei bisher nicht bereit gewesen, über ihr Schicksal zu sprechen. «Aber jetzt bin ich bereit», sagt der Weltstar in dem rund zweiminütigen Clip. Und weiter betont sie mit Blick auf ihre versagende Stimme: «Ich brauche mein Instrument.» Doch die Krankheit beeinträchtigt ihre Stimme, und auch das Laufen fällt ihr schwer. Neben den körperlichen Problemen vermisst die Sängerin aber auch ihre Fans: «Wissen Sie, es ist nicht schwierig, eine Show zu machen. Es ist schwierig, eine Show abzusagen.»