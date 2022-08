Plant Herzogin Meghan eine Rückkehr zu Instagram?

Kehrt Herzogin Meghan (41) auf Instagram zurück? Schon seit Jahren hat sich die Ehefrau von Prinz Harry (37) von der Plattform zurückgezogen - unter anderem wegen Mobbing. Doch jetzt kündigte sie mit «leuchtenden und teuflischen Augen» in einem Interview mit dem New Yorker Magazin «The Cut» an: «Ich komme zurück... auf Instagram.»