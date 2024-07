Plant Russell Crowe seine Hochzeit in Italien?

«Es war schon immer ihr Traum»

Bei ihrem Besuch in der italienischen Hauptstadt in der vergangenen Woche hätten sich die beiden demnach eine kleine Kirche als möglichen Trauungsort angesehen. Wie eine anonyme Quelle erzählte, sei eine Hochzeit in Italien die offensichtliche Wahl. «Jedes Mal, wenn sie dorthin fahren, kommen sie noch verliebter zurück», erklärte sie. «Es war schon immer ihr Traum, dort zu heiraten.»