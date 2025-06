Es geht um die Mitarbeit im Haushalt

Plasberg-Tochter in «Die Höhle der Löwen»: Mehr Paar-Glück durch App?

Heisses Eisen in der «Höhle»: Die Tochter von Frank Plasberg will per App die Aufteilung der Alltagsaufgaben gerechter gestalten und Paare glücklicher machen. Mit Erfolg? Eine andere Gründerin kommt ohne festen Wohnsitz zum Pitch. Und: Ein neues Trend–Spielzeug erinnert mehrere Löwen an einen Dildo.