Platin-Thronjubiläum der Queen: Das ist der Job ihrer Urenkel

Was machen Harry und Meghan?

Welche Veranstaltungen Harry und Meghan, die ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten Anfang Juni angekündigt haben, besuchen, ist noch unklar. Die Königin selbst beabsichtigt, für Trooping the Colour auf dem Balkon zu erscheinen, einem Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale und das Epsom Derby zu besuchen, heisst es. Alle weiteren Auftritte werden wohl zeitnah bekannt gegeben. Ein Sprecher des Königshauses erklärte britischen Medien zufolge: «Die Königin freut sich auf das Wochenende und wird an den Feierlichkeiten teilnehmen, aber ihre Anwesenheit wird erst zeitnah oder sogar am Tag selbst bestätigt.»