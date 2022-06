Platinjubiläum: Kate erscheint in strahlendem Gelb zum Gottesdienst

Die Queen selbst blieb in Windsor, wie der Palast bereits nach «Trooping the Colour» bekannt gegeben hatte: Die Königin habe die Geburtstagsparade am Donnerstag in der Hauptstadt sehr genossen, aber sie habe sich «etwas unwohl gefühlt», teilte das Königshaus mit. In Anbetracht der unter anderem mit der Anreise verbundenen Anstrengungen, die nötig wären, um an dem Gottesdienst teilzunehmen, sei Elizabeth II. «mit grossem Widerwillen zu dem Entschluss gekommen, dass sie nicht teilnehmen wird».