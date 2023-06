Plattenfirma Universal legt Rammstein-Promotion auf Eis

«Haben den grössten Respekt vor den Frauen»

Weiter heisst es in dem offiziellen Statement: «Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den grössten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäussert haben.» Universal Music zeigt sich «davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist und ebenfalls im Interesse der gesamten Band liegen muss».