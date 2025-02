«Plattfuss» kehrt zurück! Salvatore Esposito tritt Bud Spencers Erbe an

Bud Spencer verkörperte Manuele Rizzo in vier Kinofilmen. Erstmals gab er den gutmütigen Bullen 1973 in «Sie nannten in Plattfuss». Bis 1980 folgten «Plattfuss räumt auf», «Plattfuss in Afrika» und «Plattfuss am Nil». Neben den Klamauk–Western mit Terence Hill (85) gehören die «Plattfuss»–Krimis zu Spencers beliebtesten Filmen.