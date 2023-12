Platz auf Musik-Olymp: Taylor Swift zieht mit Elvis Presley gleich

Es ist der krönende Abschluss eines Jahres, in dem US–Superstar Taylor Swift (34) neben unzähligen Schlagzeilen auch die Musik– und Kinocharts nach Belieben dominierte. Pünktlich zum Weihnachtsfest hat die Musikerin laut der US–amerikanischen Seite «Variety» nun einen Rekord eingestellt, den bislang niemand geringeres als Elvis Presley (1935–1977) für sich allein beanspruchen durfte. Swift zog demnach mit dem King of Rock ‹n› Roll gleich und kann nun auf die meisten Wochen als Solo–Künstlerin an der Spitze der Billboard–Charts blicken.