Platz eins der US-Charts: Meilenstein für Kim Petras und Sam Smith

Für Kim Petras, die 1992 in Köln geboren wurde und aktuell in Los Angeles lebt, ist es ebenso die bisher beste US-Platzierung in ihrer Karriere. Der Song «Unholy» wurde dank der Plattform TikTok zu einem viralen Hit. Auch in Kanada, Australien sowie Grossbritannien steht das Lied auf Rang eins. In Deutschland hat es der Titel in die Top Ten geschafft.