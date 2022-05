Pleite für Malik Harris: Deutschland landet beim ESC 2022 auf Platz 25

Ehe Harris, laut ESC-Kommentator-Legende Peter Urban (74) ein «Top-Künstler», zum Zuge kam, performte die Ukraine an zwölfter Stelle. Mit ihrem Song «Stefania» erhielten Kalush Orchestra am Samstagabend viel Beifall in Turin. Sie brachten mit ihren bunten Kostümen, Rap- und Breakdance-Einlagen sowie einem gefühlvollen Refrain eine beeindruckende Performance auf die Bühne. Die Halle stand in Solidarität für die Ukraine.