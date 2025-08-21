Plötzlich blind: Austin Butler dachte, er «würde sterben»

Schon im Gespräch mit dem «Interview»–Magazin sprach er 2023 über die Gefahren am Set von «The Bikeriders» und wie er sein Augenlicht hätte verlieren können: «Wenn wir in Gruppen von 40 Leuten auf einer schmalen Strasse Motorrad fuhren, dachte man: ‹Wenn jetzt jemand stürzt, fallen wir alle hin.› Und wir trugen keine Helme und fuhren so schnell wir konnten durch Maisfelder», erinnerte er sich. «Und man fährt hinter einem Filmwagen her, der einem Kieselsteine ins Gesicht schleudert, sodass man Steine in die Augen bekommt. Das war wirklich sehr intensiv.» Lachend fügte Butler hinzu: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie sie den Film versichert haben.»