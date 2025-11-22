Plötzlich blond: So kam es zu Prinzessin Kates neuem Look

Allerdings trägt die Prinzessin längst nicht mehr den hellen Ton, der vor wenigen Wochen für so viel Aufsehen gesorgt hatte. Im September, nach dem Sommerurlaub der Royals, zeigte sich die 43–Jährige zusammen mit Prinz William in dem neugestalteten Aussengelände des Natural History Museums in London und präsentierte dabei karamellblonde Locken. Schon wenige Tage später waren Kates Haare bei einem anderen Event aber wieder deutlich dunkler. Seitdem scheint die 43–Jährige mit verschiedenen Nuancen zu experimentieren, so hell wie im September glänzte ihre Mähne in den vergangenen Wochen aber nicht mehr.