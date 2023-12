Plötzlich kommt «Promi Big Brother»-Jürgen in die «Höhle der Löwen»

Der vegane Braten kommt bei den Löwen nicht so gut an, die vegane Bratensauce dafür umso mehr. Die Saucen kosten je 4,99 Euro. «Schlechter Braten, gute Sosse», kommentiert Ralf Dümmel. Einsteigen will er aber nicht, da er bereits in andere Saucen–Start–ups investiert hat. Carsten Maschmeyer ist bei Food nicht dabei. Aber bei Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Tillman Schulz tut sich was. Die Löwen tuscheln und machen ein Angebot: 30 Prozent für 150.000 Euro. Die Gründer schlucken kurz, schlagen dann aber zu. Deal für «Taste Religion».