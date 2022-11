Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (40) spielte einst im Jahr 2001 in der Teenie-Komödie «Plötzlich Prinzessin» ihre erste Filmrolle. Wie das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» nun meldet, befindet sich bei Disney ein dritter Teil zur Erfolgsfilmreihe in Arbeit. Die noch unbetitelte «Plötzlich Prinzessin»-Fortsetzung hat bislang mit Aadrita Mukerji eine Drehbuchautorin finden können. Noch nicht offiziell bestätigt ist indes die Rückkehr von Hauptdarstellerin Hathaway oder der britischen Schauspiel-Ikone Julie Andrews (87). Andrews spielte in beiden bisher erschienenen Teilen der Filmreihe die Grossmutter von Hathaways Figur Mia.