Plötzlich trägt sie Pony: Jennifer Lawrence überrascht in Spanien

Jennifer Lawrence taucht kurze Zeit später mit Pony auf

Später erschien Jennifer Lawrence erneut in einem Outfit von Philo. Verändert hatte sich allerdings ihre Frisur. Sie liess ihr Haar offen und glatt frisiert über die Schultern fallen. Zudem war die Schauspielerin nun mit einem geraden Pony zu sehen, als sie auf dem Filmfestival den Donostia Award entgegennahm. Für den besonderen Moment trug sie ein Kleid in einem dunklen Grün. Das Outfit hatte einen langen und einen kurzen Ärmel sowie ein grosses seitliches Cut–out.