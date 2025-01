Plünderer bei Kamala Harris? Verdächtige in Brentwood festgenommen

Kamala Harris weilt in Washington

Nachdem Kamala Harris am Donnerstag mit ihrem Ehemann Doug Emhoff (60) an Jimmy Carters (1924–2024) Beerdigung in der National Cathedral teilgenommen hatte, sagte sie angesichts der Brandkatastrophe eine geplante Auslandsreise ab. Wann sie wieder in ihre kalifornische Heimat reisen wird, ist unklar. Es seien keine Pläne der Vizepräsidentin bekannt, Kalifornien vor Donald Trumps (78) Vereidigung am 20. Januar zu besuchen.