Podcast-Geständnis: Amira Aly war bei einer Schamanin

In den Rosenkrieg von Oliver Pocher (46) und seiner Exfrau Amira Aly (31) scheint zunehmend Ruhe einzukehren. Denn in der neuesten Folge ihres Podimo–Podcasts «Liebes Leben», den sie mit ihrem Bruder Hima Aly hat, erwähnt Aly ihren Verflossenen mit keinem einzigen Wort. Dafür gibt sie kleine Einblicke in ihren geplanten Hausbau – und enthüllt, vor Kurzem in ihrem Geburtsland Österreich bei einer Schamanin gewesen zu sein.