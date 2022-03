Podcast-Serie: Katy Perry erzählt Elizabeth Taylors Lebensgeschichte

In zehn Folgen sollen Geschichten aus dem Nachlass der Oscar-Preisträgerin, House of Taylor, zum Leben erweckt werden. Darunter der Kampf der jungen Schauspielerin in einer von Männern dominierten Filmwelt, wie eine erfolgreiche Verhandlung sie zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt machte und ihre Liebe zu Schmuck und Juwelen. Darüber hinaus wird ihr Aktivismus rund um die Themen HIV und AIDS sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch thematisiert.