Podcaster Felix Lobrecht war drei Monate lang in der Psychiatrie

Felix Lobrecht (34) war drei Monate lang in der Psychiatrie. Das hat der Podcaster in der aktuellen Folge von «Gemischtes Hack» enthüllt. Von seinem Kollegen Tommi Schmitt (34) mit seiner derzeitigen sportlichen Form aufgezogen, antwortet der «Sonne und Beton»-Autor auf gewohnt humoristische Art und Weise: «Ich habe Sport ganz schön schleifen lassen. Sorry, dass ich mich in der Klinik erst mal um meine psychische Gesundheit gekümmert habe. Sorry, Tommi, dass ich deinen optischen Ansprüchen gerade nicht genüge. Sorry, dass ich nach drei Monaten Psychiatrie gerade nicht on point bin.»