Nun gibt es «Poker Face» auch in Deutschland zu sehen. Seit dem 24. April läuft der Krimi mit «Orange Is the New Black»-Star Natasha Lyonne (44) als lebendem Lügendetektor bei Sky Atlantic. Jeden Montag laufen dort ab 20:15 Uhr je zwei der zehn Episoden in Doppelfolgen. Bei Sky Q und dem hauseigenen Streamingdienst Wow stehen ebenfalls wöchentlich zwei Episoden zur Verfügung.