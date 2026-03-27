Politik? Bruce Springsteen ist es egal, wenn sich Fans abkehren

«Das macht mir keine Sorgen», entgegnet Springsteen im Gespräch mit «The Minnesota Star Tribune» auf die Anmerkung, dass Künstler oft mit Kritik bestimmter Seiten zu kämpfen haben, wenn sie sich politisch positionieren. «Ich mache, was ich machen will, ich sage, was ich sagen will, und dann können die Leute dazu sagen, was sie wollen», beschreibt der Musiker seinen Job. «Das ist für mich in Ordnung. Es macht mir keine Sorgen, ob man dadurch einen Teil seines Publikums verliert.» Er sei auf Gegenreaktionen vorbereitet.