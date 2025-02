Politik spannender als Krimi: RTL-«Quadrell» schlägt den «Tatort»

Es war das erste Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens überhaupt, dass die vier aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten vor einer Bundestagswahl in einem direkten Schlagabtausch aufeinandertreffen. Die TV–Journalisten Pinar Atalay (46) und Günther Jauch (68) moderierten die Debatte. Die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag findet am 23. Februar statt.