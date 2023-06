Politik und Prominenz weihen Hannelore-Elsner-Platz in Frankfurt ein

Oberbürgermeister Josef stellte heraus, dass es «wahrlich eine seltene Fügung» gewesen sei, einen bislang namenlosen Platz an einem so «zentralen, geschichtsträchtigen und passenden Ort» zu finden. Der Hannelore-Elsner-Platz werde zukünftig nicht nur an eine bedeutende Schauspielerin und mit ihr an sechs Jahrzehnte deutscher Film- und Fernsehgeschichte erinnern, er werde auch zukunftsweisende Impulse setzen, so der Politiker.